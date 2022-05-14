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ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır en az 9 kişi yaralandı.
ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır en az 9 kişi yaralandı.
ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır en az 9 kişi yaralandı.
Asayiş 14.05.2022, 23:16
ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır en az 9 kişi yaralandı.