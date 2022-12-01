ABD’nin Madrid Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan ABD Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli bir zarfın polis tarafından kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

İspanya’da resmi kurumlara gönderilen bombalı zarflara bir yenisi daha eklendi. İspanyol yetkililer, dün Ukrayna Büyükelçiliğine gönderilen ve patlamaya neden olan benzer bir şüpheli bir zarfın başkent Madrid’de bulunan ABD Büyükelçiliğine gönderildiğini açıkladı. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin ABD Büyükelçiliği’ne gönderilen şüpheli zarfı kontrollü şekilde imha ettiği aktarıldı. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İspanya Başbakanı Sanchez dahil 4 adrese şüpheli zarf gönderildi

İspanya’da şu ana kadar İspanyan Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Uydu Merkezine ve Ukrayna’ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah fabrikasına şüpheli zarf gönderildi. İçişleri Bakanlığı Güvenlikten Sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez yaptığı açıklamada, şüpheli zarflar arasında sadece hava üssüne gönderilenin sağlam olduğunu ve incelendiğini belirtti. İlk değerlendirmeye göre 5 zarfın da muhtemelen İspanya içinden gönderilmiş olduğunu aktaran Perez, Başbakan Sanchez’e gönderilen zarfın ardından kamu binalarında güvenliğin artırıldığını aktardı.

Zaragoza’daki bir hükümet yetkilisi ise, hem silah fabrikası hem de Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderilen zarflarda göndericinin aynı e-posta adresine sahip olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e 24 Kasım’da Ukrayna Büyükelçiliğinde patlamaya neden olan "benzer" bir zarfın gönderildiğini ve güvenlik servisleri tarafından tespit edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Torrejon de Ardoz’da Hava Kuvvetleri üssünde bulunan Avrupa Birliği Uydu Merkezine içinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen paket gönderildiği duyuruldu. Paketin X-ray ile tarandıktan sonra içerisinde "bir mekanizma" bulunduğunun tespit edildiği aktarılarak, hava üssüne takviye güvenlik gücü konuşlandırıldığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, dün akşam saatlerinde ise Zaragoza kentinde Ukrayna’ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah şirketine bombalı mektup gönderildiği bildirilmişti. Zarfın açılmadan güvenlik güçlerine haber verildiği, içerisinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliğine gönderilene benzer el yapımı bomba bulunduğu ifade edildi. Bombanın kontrollü şekilde patlatıldığı, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

İspanya’da dün yerel saatle 13.00 sıralarında Madrid’de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği’ne bombalı zarf gönderilmiş, zarfı açan büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, olayın ardından tüm Ukrayna büyükelçiliklerinde güvenliğin arttırılması talimatı vermişti.

Öte yandan posta paketlerinde küçük patlayıcı cihazların gönderilmesi İspanya’da uzun yıllar boyunca faaliyet göstermiş olan ayrılıkçı silahlı Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) grubunun aktif olduğu yıllarda yaygın bir olaydı.