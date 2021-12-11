Son Dakika
Numan Kurtulmuş: “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır”
- ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
Asayiş 11.12.2021, 13:49
ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.