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ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Asayiş 04.07.2022, 20:35
ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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