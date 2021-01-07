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ABD’nin başkenti Washington DC’de yarın sabah 06.00’ya kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı.
ABD’nin başkenti Washington DC’de yarın sabah 06.00’ya kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı.
Asayiş 07.01.2021, 02:09
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ABD’nin başkenti Washington DC’de yarın sabah 06.00’ya kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı.
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|38
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|17
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