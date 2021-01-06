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ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Asayiş 06.01.2021, 22:47
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ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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