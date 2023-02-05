ABD’nin ardından Kolombiya’da hava sahasında balon benzeri cisim tespit etti

ABD’nin ardından Kolombiya’da hava sahasında istihbarat balonuna benzer bir cismin tespit edildiğini açıkladı.

ABD’nin ardından Kolombiya’da da istihbarat balonuna benzer bir cisim tespit edildi. Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Kolombiya toprakları üzerinde yüksek irtifalı istihbarat balonuna benzer bir cismin hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Kolombiya topraklarına kuzey yönünde giren ve 55 bin fit yükseklikte ortalama 25 deniz mili hızla hareket eden bir nesnenin tespit edildiği belirtilen açıklamada, cismin "balona benzer özellikler" gösterdiği ve hava kuvvetlerinin ülke hava sahasını terk edene kadar izlediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, söz konusu cismin ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

ABD hava sahasına giren Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonu, dün Atlantik Okyanusu üzerinde düşürülmüştü. ABD askeri yetkilileri geçtiğimiz cuma günü ise yaptıkları açıklamalarda, Latin Amerika üzerinde başka bir Çin balonunun görüldüğünü belirtmiş fakat balonun görüldüğü ülkeye dair bilgi vermemişti.

ABD-Çin arasında "casus balon" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu ve balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilmiş, "Çin’e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin’e yapacağı ziyareti ertelemişti.