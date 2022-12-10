ABD’li spor muhabiri Wahl, Hollanda-Arjantin maçını izlerken hayatını kaybetti

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nı takip eden ABD’li spor muhabiri Grant Wahl, Hollanda-Arjantin maçı sırasında fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nı takip eden ABD’li spor muhabiri Grant Wahl, dün Hollanda-Arjantin maçı sırasında hayatını kaybetti. Lusail Stadı’nda oynanan maçın uzatmalarında basın tribününde fenalaşan 48 yaşındaki muhabirin Wahl’ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Futbolu hayatının merkezi haline getiren Grant Wahl’ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant’ın yazılarının artık bizimle olmayacağını bilmek çok üzücü” ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Wahl’ın ailesiyle yakın irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Yorgunluktan şikayet etmişti

Dünya Kupası sırasında yaptığı bir yayında kendini iyi hissetmediğini söyleyen Wahl, bir yazısında ise yetersiz uyku, aşırı stres ve ağır iş yükü sorunlarından şikayet etmişti. Wahl, "Üç haftalık az uyku ve çok çalışma sonucunda bedenim güçsüzleşti" ifadelerini kullanmıştı.