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ABD’deki süpermarket saldırganın “akıl sağlığının” incelenmesine karar verildi

ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren şahsın kefaletle serbest bırakılması reddedilirken, saldırganın akıl sağlığının incelenmesine karar verildi.

Asayiş 25.03.2021, 20:56
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ABD’deki süpermarket saldırganın “akıl sağlığının” incelenmesine karar verildi

ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek 10 kişiyi öldüren şahsın kefaletle serbest bırakılması reddedilirken, saldırganın akıl sağlığının incelenmesine karar verildi.

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers adlı markete 23 Mart’ta Ahmed al-Aliwi Alissa isimli şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1’i polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Alissa, bugün hakim karşısına çıktı. Yargıç Thomas Mulvahill, Alissa’nın Avukatı Kathryn Herold’un müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi yönündeki talebine kabul ederken, Alissa’nın kefaletle serbest bırakılması talebini ise reddetti. Talep edilen sağlık kontrolü nedeni ile ön duruşmanın birkaç ay sonra yapılması bekleniyor.

Herold yaptığı açıklamada, “Bay Alissa’nın akıl hastalığını tam olarak değerlendirene kadar hiçbir şey yapamayız" dedi.

Alissa, 1’inci dereceden 10 cinayet ve cinayete teşebbüs ile suçlanıyor.
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