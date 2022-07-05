ABD’deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı

ABD’nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir şahıs gözaltına alındı. Polis, saldırgan şahsın kimliğini, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III olarak belirlediklerini söyledi. Yetkililer, Crimo’nun olaysız bir şekilde gözaltına alınarak Highland Park polis merkezine götürüldüğünü aktardı.

Yetkililer Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini 20’den fazla yaralının olduğunu aktardı. Yaralıların yaşlarının 8 ile 85 arasında olduğu belirtildi.

Polis saldırganın çatıdan kalabalığa ateş ettiğini belirtti. Highland Park Polis memuru Chris O’Neill, olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayarak saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını söyledi. Saldırının ardından Highland Park’ın yakınlarındaki Deerfield, Evanston ve Northbrook’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Bölgeye uçuş kısıtlaması getirildi

Öte yandan düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi. Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurarak, Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğunu belirtti.