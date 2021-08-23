ABD’deki sel felaketinde can kaybı 21’e yükseldi, 20 kişi kayıp

ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston, Humphreys ve Dickson bölgelerinde iki gün önce etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Waverly Polis ve İtfaiye Şefi Grant Gillespie yaptığı açıklamada, Humphreys’de can kaybı sayısının 21’e yükseldiğini ve kayıp olan 20 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Gillespie, fırtınada telefon hatlarının hasar görmesi nedeniyle iletişimde aksaklıklar yaşandığını bu nedenle kayıp ve can kaybı sayısının yüksel olduğunu söyledi.

Sel nedeniyle birçok ev, okul ve araç hasar görürken sellerin alt yapıya da zarar verdiği öğrenildi. Evleri hasar görenler için kiliselerde barınma merkezleri oluşturdu.

Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı (TEMA) Müdürü Patrick Sheehan, yerel yönetim ve TEMA tarafından paylaşılan veriler arasında farklılık olabileceğini ancak bunun bir süreç olduğunu ifade ederek, “Hala kayıp insanlar olduğunu biliyoruz” dedi.