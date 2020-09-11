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ABD’deki orman yangınlarında ölü sayısı 23’e yükseldi
ABD’NİN BATISINDAKİ CALİFORNİA, OREGON VE WASHİNGTON EYALETLERİNDEKİ ORMAN YANGINLARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 23’E YÜKSELDİ.
Asayiş 11.09.2020, 12:08
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ABD’nin batısındaki California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.
ABD’nin batı eyaletlerindeki orman yangınlarında milyonlarca dönümlük arazi kül olurken, can kayıpları da artıyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, California’da 19, Oregon’da 3 ve Washington’da 1 kişi olmak üzere yangınlarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen onlarca kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ve binlerce kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği öğrenildi.
ABD’nin batıda yer alan 12 eyaletinde toplamda 4.4 milyon dönümlük arazi yangın sonucu tahrip olurken, aynı bölgede farklı noktalarda 102 yangının devam ettiği kaydedildi.
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