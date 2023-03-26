ABD’deki hortum felaketinde ölü sayısı 26’ya yükseldi

ABD’nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların bilançosu ağırlaşıyor. Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Mississippi’de 25, Alabama’da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi. Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, "Bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerektiği sürece orada olacağız. İyileşmeniz ve ihtiyacınız olan desteği sağlamak için birlikte çalışacağız" dedi.