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ABD’deki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti.
Asayiş 11.12.2021, 20:17 11.12.2021, 20:28
ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti.