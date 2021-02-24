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ABD’de vahşet: “Komşusunu öldürerek kalbini ailesine yedirdi”

ABD’de 3 kişiyi öldürmekle suçlanan Lawrence Paul Anderson, komşusunu öldürerek kalbini pişirdiğini ve ailesine yedirdiğini itiraf etti.

Asayiş 24.02.2021, 19:54
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ABD’de vahşet: “Komşusunu öldürerek kalbini ailesine yedirdi”

ABD’de 3 kişiyi öldürmekle suçlanan Lawrence Paul Anderson, komşusunu öldürerek kalbini pişirdiğini ve ailesine yedirdiğini itiraf etti.

ABD’nin Oklahoma eyaletine bağlı Chikasha kentinde yaşayan 42 yaşındaki Lawrence Paul Anderson, 3 kişi öldürmekle suçlanıyor. Anderson’ın 9 Şubat’ta komşusu 41 yaşındaki Andrea Lynn Blankenship’i, 67 yaşındaki amcası Leon Pye’yi ve Pye’nin 4 yaşındaki torunu Kaeos Yates’i öldürmekle suçlandığı bildirildi. Anderson’ın ayrıca, "her iki gözünde de bıçak yarası olan" ancak hayatta kalmayı başaran teyzesi Delsie Pye’yi de yaralamaktan suçlandığı belirtildi.

Kalbi ailesine yedirdi

Anderson, Blankenship’i bıçaklayarak öldürdüğünü ve kalbini yerinden söktüğünü itiraf etti. Oklahoma Eyalet Araştırma Bürosu’ndan (OSBI) bir ajan Anderson’ın mahkeme dosyasına, “Kalbi patates ile pişirerek, iblisleri serbest bırakmak için ailesine yedirdi” ifadelerini kullandı.

Erken tahliye edilmiş

Eyalet kayıtlarına göre, Anderson’ın hayatının son 15 yılını çoğunlukla hapiste geçirdiği belirtildi. 2006 yılında kız arkadaşına saldırmak ve uyuşturucu bulundurmaktan hapse giren Anderson, 2 yıldan kısa süre sonra serbest bırakıldı. 2012 yılında ise ilkokul yakınlarında uyuşturucu satmaktan 15 yıl hapis cezası alan Anderson’ın, 2017’de 20 yıl denetimli serbestlik ile erken tahliye edildiği ardından bir kadına silah doğrulttuğu ve uyuşturucu taşıdığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anderson’ın Ocak ayında ise erken tahliye edildiğinin ortaya çıkması, ülkede öfkeye neden oldu.

3 adet birinci derece cinayetten suçlanıyor

Grady İlçe Bölge Savcısı Jason Hicks, Anderson’u 3 adet birinci derece cinayet, 2 ağır saldırı, darp ve ölümcül silahla yaralama suçlamalarından suçladı. Anderson’ın dün çıktığı mahkemede hıçkırarak hakime, “Kefalet istemiyorum, sayın yargıç. Kefalet istemiyorum” dediği belirtildi.

Kusarken yakalandı

Anderson, tutuklanmandan önce polisler tarafından "oturma odasındaki yastıkların içine kusarken" yakalandığı aktarıldı. OSBI, arama emri talebinde ise kanıt olarak Pye konutunda bulunan "tencere, tava ve yemek pişirmek için her türlü aleti" toplamak istediklerinin belirtti.
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