ABD’de ünlü aktör Spacey hakkındaki cinsel taciz davası düştü

ABD’li aktör ve şarkıcı Anthony Rapp’in 1986 yılında 14 yaşındayken ABD’li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey’in kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açtığı davada sona gelindi. Manhattan federal mahkemesinde 3 haftalık sürecin ardından yapılan karar duruşmasında 5 erkek ve 6 kadından oluşan jüri, Anthony Rapp’in Oscar ödüllü Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarını destekleyemediğine hükmetti.

Netflix yapımı "House of Cards"ın eski yıldızı Spacey mahkemede hakkındaki iddiaları yalanlarken, Rapp ile asla yalnız olmadığını söyledi. Spacey’nin avukatı Jennifer Keller da mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Rapp’ın iddialarının “uydurma” olduğunu, Spacey’nin sektördeki başarısını kıskandığını belirtti. Keller, “Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım” dedi. Spacey mahkemenin ardından korumalarıyla birlikte aracına geçerek açıklama yapmaktan kaçındı.

Rapp’ın avukatı Richard Steigman ise, "Anthony mahkemede gerçeği söyledi. Jürinin kararına saygı duysak da hiçbir şey bunu değiştirmiyor" dedi.

Anthony Rapp’in iddiası

Şu anda “Star Trek: Discovery star” dizinde oynayan Rapp, ABD’de 2017 yılında birçok kişinin yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı #MeToo hareketinin ilk günlerinde, 1986 yılında 26 yaşında olan Spacey’nin New York’taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey aleyhinde Eylül 2020’de dava açan Rapp, yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Spacey, hakkındaki iddiaları defalarca reddetmişti.

Spacey hakkındaki İngiltere ve ABD’deki diğer cinsel taciz iddiaları

Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Kevin Spacey hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından 3’ünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da, birinin ise Nisan 2013’te İngiltere’nin batısındaki Gloucestershire’da gerçekleştiği belirtilmişti.

Spacey ayrıca, 2019 yılında ABD’nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.

Spacey, "American Beauty" ve "The Usual Suspects" filmlerindeki performanslarıyla Oscar ödülüne layık görülmüştü. Ancak kariyeri, 20’den fazla erkeğin kendisini cinsel tacizle suçlamasıyla büyük ölçüde sona erdi.