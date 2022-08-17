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ABD’de timsahın saldırısına uğrayan kadın öldü

ABD’nin California eyaletinde 88 yaşındaki kadın, timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 17.08.2022, 09:40
ABD’de timsahın saldırısına uğrayan kadın öldü

ABD’nin California eyaletinde 88 yaşındaki kadın, timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletindeki Sun City Hilton Head bölgesinde yaşayan 88 yaşındaki Nancy Becker, bahçe işleriyle uğraştığı sırada gölete düştü. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Timsahın saldırdığı kadının cesedini bırakmadığı ve 2 saat süren çalışmanın ardından cesedin sudan çıkarılabildiği belirtildi. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Güney Carolina Tıp Üniversitesine götürüldü. Rapora göre Becker’in ölüm nedeninin timsah saldırısına bağlı olarak gerçekleştiği bildirildi.

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