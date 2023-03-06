ABD’de TikTok trendi “BORG” öğrencileri hastanelik etti

ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nde düzenlenen partide, sosyal medya platformu "TikTok"ta trend olan bir alkol karışımını tüketen öğrenciler, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından düzenlenen parti hastanede bitti. Öğrencilerin sosyal medya platformu TikTok’ta trend olan alkol karışımı “BORG” tüketimi sonucu zehirlendiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen 28 ambulans, aşırı alkolden zehirlenen öğrencileri hastaneye sevk etti. Amherst İtfaiye Departmanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, reşit olmadan alkol tüketen 2 kişiyi de gözaltına aldı.