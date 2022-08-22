ABD’de teknede patlama: 4 yaralı

ABD’nin Florida eyaletindeki Halifax Harbor Marina’da bulunan bir teknede meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

ABD’nin Florida eyaletindeki Daytona Beach kentinde bulunan Halifax Harbor Marina’da park halindeki bir teknede patlama yaşandı. Yerel saatle 01.15 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından teknede yangın çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tekne ve çevresinde insanların bulunduğu görüldü. Kazada sağ omzundan, kolundan ve bacağından yaralanan 50’li yaşlardaki bir kadın uçakla Orlando Bölgesel Tıp Merkezi sevk edilirken, diğer 3 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Daytona Beach İtfaiye Departmanı Sözcüsü Sasha Staton, yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü duyurdu.