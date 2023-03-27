ABD’de tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde tehlikeli madde taşıyan 70 vagonluk trenin 31 vagonu raydan çıktı.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yer alan Wyndmere yakınlarında Canadian Pacific şirketine ait tehlikeli madde taşıyan 70 vagonluk trenin 31 vagonu raydan çıktı. Canadian Pacific tarafından yapılan açıklamada, trenin Richland County’deki Wyndmere’in yaklaşık iki kilometre güneydoğusunda yerel saat 23.15’te raydan çıktığı belirtilerek, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Yetkililer, raydan çıkan vagonlarda bulunan asfalt yapımında kullanılan petrol maddesinin sızdığını aktararak, kaza bölgesinde su kaynağı olmadığını ve kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını açıkladı. Söz konusu sızan maddenin soğuk havanın etkisi ile jele dönüşmesinin beklendiği ifade edilerek, temizliğin 7 ila 10 gün sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir trenin 3 Şubat’ta raydan çıkması sonucu çevre felaketi meydana gelmişti.