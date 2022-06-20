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ABD’de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD’de sokak partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 12:01
ABD’de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD’de sokak partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

ABD’nin başkenti Washington, D.C.’de Afrika asıllı ABD’lilerin özgürlüklerine kavuşmasının kutlandığı Juneteenth çerçevesinde düzenlenen sokak partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı öncesi bilinmeyen bir nedenle kargaşa yaşanması üzerine onlarca polis memurunun olay yerine geldiği ve sonrasında silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle panikleyen kalabalık etrafa kaçışırken büyük bir kaos yaşandı. Polis şefi Robert Contee olaya yaptığı açıklamada, saldırıda 15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, biri polis 3 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığını ifade eden Contee, saldırıda herhangi bir kişinin hedef alınıp alınmadığının henüz bilinmediğini kaydetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

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