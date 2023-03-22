ABD’de siyahi genç gözaltında nefessiz kalarak hayatını kaybetti

ABD’nin Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyahi bir genç, gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Siyahi gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

ABD, bir kez daha polis şiddetiyle gündeme geldi. Virgina eyaletinde 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno, Henrico County hapishanesinden getirildiği psikiyatri hastanesinde yaşamını yitirdi. 6 Mart’ta yaşanan ve hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde bir odaya getirilen Otieno’nun Henrico County Polis Departmanı’ndan 7 polis ve 3 hastane görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı görüldü. 10 kişinin yerdeki Otieno’nun üzerine çıkıp kuvvet uyguladığı kameraya yansırken, Otieno’nun ise bir süre sonra hareketsiz kaldığı, sağlık görevlilerinin suni teneffüs ile müdahale ettiği görüldü. Yaklaşık 11 dakika boyunca orantısız güce maruz kalan Otieno’nun adli tıp raporunda “nefessiz kalarak boğulma” sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet davası açıldı

Olayın ardından gözaltına alınan 7 polis ile 3 sağlık personeli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Gözaltına alınan polislerin 2’si kefaletle serbest bırakılırken, diğerlerinin tutukluluk hali sürüyor.

Otieno’nun annesi Caroline Ouko, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oğlum köpek gibi, hatta köpekten beter muamele gördü. Videoda kendi gözlerimle gördüm” dedi.

Otieno ailesinin avukatı Ben Crump ise, Otieno’nun "yardım eline" ihtiyaç duyduğu sırada orantısız güce maruz kaldığını vurguladı.

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kenya’dan ABD’ye göç eden Otieno, 3 Mart’ta hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Bu sırada krize girdiği belirtilen Otieno’nun kontrol için hastaneye götürüldüğü sırada polislere saldırıda bulunduğu, bunun üzerine hapishaneye götürüldüğü ifade edilmişti. Otieno’nun 6 Mart’ta ise yatırılmak üzere psikiyatri hastanesine getirildiği aktarılmıştı.