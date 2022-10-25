ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 3’e yükseldi

ABD’nin Missouri eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 3’e yükseldi.

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 3’e yükseldi. Yetkililer saldırıda yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirirken, görgü tanıkları saldırganın silahının tutukluk yapması nedeniyle hayatta kaldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde’de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21’e yükseltmişti.