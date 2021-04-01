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ABD’de silahlı saldırı: 1’i çocuk 4 ölü

ABD’nin California eyaletinde bir iş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 01.04.2021, 09:45
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ABD’de silahlı saldırı: 1’i çocuk 4 ölü

ABD’nin California eyaletinde bir iş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletine bağlı Orange kentinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30 sıralarında olay yerine ulaşan polis ekibine ateş açıldığı, saldırganın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Saldırıda 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. California Valisi Gavin Newsom Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı "korkunç ve yürek burkan" bir eylem olarak nitelendirerek, "Kalplerimiz bu gece bu korkunç trajediden etkilenen aileler ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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