ABD’de silahlı şahıs, eski eşi dahil 6 kişiyi öldürdü

ABD’nin Mississippi eyaletinin kırsal bölgesindeki Arkabulta’da 52 yaşındaki Richard Dale Crum, 3 farklı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda eski eşi de dahil olmak üzere 6 kişiyi öldürdü.

ABD’nin Mississippi eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan Arkabulta’da silahlı bir şahıs dehşet saçtı. İlk olarak bir akaryakıt istasyonundaki marketin önünde ateş açan saldırgan, park halindeki kamyonette bulunan adamı öldürdü. Olay yerine gelen polis çalışmalarını sürdürürken, birkaç kilometre uzaklıktaki bir evden başka bir silahlı saldırı ihbarı alındı. Silahlı saldırganın marketin ardından gittiği evde eski eşini öldürdüğü, kocasını ise yaraladığı tespit edildi. Kimliği Richard Dale Crum olarak açıklanan saldırgan, daha sonra kendi evinin yakınında yaşayan üvey babası ve üvey babasının kız kardeşini, yine yakınlarda biri arabanın içinde, biri yolda olmak üzere iki kişiyi ateş açarak öldürdü. Crum, aracıyla seyir halindeyken polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Birinci derece cinayetle suçlanıyor

Tate County Şerif Ofisi’nden Brand Lance, Crum’ın bir av tüfeği ve iki tabancası olduğunu aktardı. Crum’ın birinci derece cinayetle suçlandığını ve Tate Hapishanesinde tutulduğu bilgisini paylaşan Lance, "Bu bölgede çok fazla şiddet içeren suç yok. Bu şok edici. Burada böyle bir şeyle ilgileneceğimizi hiç düşünmemiştim” diye konuştu. Mississippi Valisi Tate Reeves ise zanlının tek başına hareket ettiğine inanıldığını söyledi.

Saldırıların nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Biden’den Kongre’ye “harekete geçin” çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, “Yılın 48. günündeyiz ve ülkede şimdiye kadar en az 73 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düşüncelerimiz ve dualarımız yeterli değil. Silahlı şiddet bir salgın, Kongre şimdi harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

Saldırılarda hayatını kaybeden 6 kişi için eşi Jill Biden ile birlikte yas tuttuklarını belirten Biden, “Silahlı şiddet daha fazla can aldıkça hayatını kaybedenlerin aileleri ve ülke çapındaki Amerikalılarla birlikte yas tutuyoruz” dedi.

Arkabulta’daki saldırının ardından federal kolluk kuvvetlerinin eyalet ve yerel makamlarla yakın temas halinde olduğunu aktaran Biden, tüm federal desteğin sağlanması talimatını verdiğini vurguladı. Biden, “Sağduyulu silah reformlarına ihtiyacımız var. Bunlar, Kongre’nin şu anda atabileceği ve hayat kurtarabileceği sağduyulu adımlardır. Silah şiddetiyle parçalanan Amerikan halkına, harekete geçmeyi borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’de kar amacı gütmeyen ve ülkedeki her silahlı şiddet olayını kaydeden Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) adlı grubunun verilerine göre söz konusu saldırı, 2023 yılının başından bu yana ülkedeki 73. toplu silahlı saldırı oldu. GVA, toplu silahlı saldırıyı 4 veya daha fazla kişinin yaralandığı veya öldüğü bir olay olarak tanımlıyor.