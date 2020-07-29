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ABD’de raydan çıkan tren köprüde alev aldı
ABD’NİN ARİZONA EYALETİNDE KÖPRÜDEN GEÇİŞİ SIRASINDA RAYDAN ÇIKAN TREN ALEV ALDI.
Asayiş 29.07.2020, 17:36
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ABD’nin Arizona eyaletinde köprüden geçişi sırasında raydan çıkan tren alev aldı.
Arizona eyaletindeki Tempe Town Gölü’nün üzerinde yer alan köprüde tren raydan çıktı. Raydan çıkan trenin vagonları alev aldı, demir yolu köprüsünün bir kısmı ise çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle köprünün geçişlere kapatıldığı, çevredeki sokaklara giriş çıkışların kısıtlandığı öğrenildi.
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