ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde inşaatı devam eden polis eğitim merkeziyle ilgili protestoların ardından çok sayıda kişi eğitim merkezine saldırı düzenledi. Çıkan olaylarda polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde “Cop City” (Polis Şehri) olarak adlandırılan Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi’ne yönelik barışçıl protestolar şiddet olaylarına dönüştü. South River Ormanı’nda inşa edilen eğitim merkezinin polisi militarize edeceğini öne süren göstericiler, taş ve molotof kokteyli ile inşaat sahasına saldırarak, iş makinalarını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 35 kişi gözaltına alındı.

Atlanta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bir grup şiddet yanlısının Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi’ne yönelik barışçıl bir protestoyu inşaat ekipmanlarına ve polis memurlarına koordineli bir saldırı düzenlemek için kılıf olarak kullandığı ifade edilerek, çok sayıda inşaat ekipmanına zarar verildiği belirtildi. Grubun siyah giysiler giyerek inşaat alanına girdiği ve polis memurlarına büyük taşlar, tuğlalar, molotof kokteylleri ve havai fişekler ile saldırdığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı eylemler bedensel zararla sonuçlanabilirdi. Memurlar, tutuklama yapmak için itidalli davrandılar ve ölümcül olmayan yaptırımlar kullandılar" denildi.

Önümüzdeki günlerde eğitim merkezi için çok sayıda protesto planlanırken, Atlanta polisi planlanan protestolara hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Polis 1 göstericiyi vurarak öldürmüştü

Ocak ayında eğitim merkezine yönelik protesto gösterisi sırasında polis araçları ateşe verilmiş, 26 yaşındaki bir protestocu polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Polis, ilk olarak protestocunun kendilerine ateş ettiğini ve bir eyalet polisini yaraladığını ifade etmişti.

Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi’nde polislere silahlı çatışma ve hızlı takip eğitimi ile itfaiyecilerin alevlerle mücadele uygulamaları için eğitim alanları yer alacak.