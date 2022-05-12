ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi

ABD’de havacılık tarihinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bahamalar’daki Marsh Harbour Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu Cessna 208 tipi küçük uçağın pilotu aniden fenalaştı. Uçaktaki iki yolcudan biri hemen Fort Pierce’deki hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, "Burada ciddi bir durumum var. Pilotum kendinden geçti. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum” dedi. Hava trafik kontrolörü Christopher Flores uçağın konumu bilip bilmediğini sordu. Yolcu ise "Hiçbir fikrim yok. Önümde Florida sahilini görebiliyorum ve hiçbir fikrim yok” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Flores, yolcuya kanatları düz tutmasını ve kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışmasını, yavaşça alçalmaya başlamasını söyledi. Bu sırada uçağın Boca Raton Havalimanı’na Atlantik Havalimanı üzerinden yaklaşık 20 mil uzaklıkta olduğu belirlendi. Daha sonra Florida’daki Palm Beach Uluslararası Havalimanı’ndaki kontrolörlerin yolcuyla iletişim kurması sağlandı. Yolcuyla irtibata geçen diğer hava trafik kontrolörü ve aynı zamanda sertifikalı uçuş eğitmeni olan Robert Morgan, uçuşa dair açık ve kısa talimatlar vererek yolcunun her talimatı anladığından emin oldu. Tüm hava trafik kontrol ekibi destek sağlamak için devreye girdi. Operasyon müdürü Mark Siviglia, Palm Beach Havalimanı’ndaki kalkışları durdurdu. Kontrolörler, uçağın inişi ve devam eden acil durum nedeniyle operasyonları durdurmak için diğer kulelerle temasa geçti. Piste acil müdahale ekipleri gönderildi ve diğer araçlar ile uçaklar pistten uzaklaştırıldı. Morgan, yolcuya uçak alçalırken pistin nasıl görüneceğini, piste indikten sonra nasıl fren yapacağını ve kolları nasıl ayarlayacağını söyledi. Hiçbir uçuş deneyimi olmayan yolcu, uçağı başarıyla piste indirirken, ilkyardım ekipleri de kendinden geçen pilota müdahale etti.

Morgan, “Hiç böyle bir şey yaşamadık. Günün sonunda sadece işimi yapıyormuşum gibi hissettim. Yeni pilota tebrikler" ifadelerini kullandı.