ABD’de perakende mağaza zinciri Walmart’ın otoparkında iki grup arasında çatışma

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan perakende mağaza zinciri Walmart’ta meydana geldiği aktarılan silahlı saldırının otoparkta iki grup arasında çıktığı belirtildi.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Cobb ilçesinde yer alan perakende mağaza zinciri Walmart’ta silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Cobb İlçe Polis Şefi Ben Cohen düzenlediği basın toplantısında, saldırının Walmart’ın içerisinde yaşanmadığını fakat kendilerine gelen ilk ihbar nedeniyle olayın kamuoyuna öyleymiş gibi yansıdığını aktardı. Mağazanın dışında otopark alanında iki grup arasında silahlı çatışma olduğunu aktaran Cohen, daha önce en az 2 yaralı olarak aktarılan bilgiyi de düzelterek, çatışmada 1 kişinin yaralandığını ifade etti.

Cohen, çatışmanın taraflarının birbirini tanıyan iki grup olduğunu belirterek, çıkan tartışma sonucu havaya ateş edildiğini belirtti. Bölge halkı için bir tehlikenin olmadığını vurgulayan Cohen, çok sayıda kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan Virginia eyaletinde yer alan Chesapeake kentinde 23 Kasım’da Walmart şubesinde yönetici olan Andre Bing 6 iş arkadaşını öldürmüş, ardından intihar etmişti.