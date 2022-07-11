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ABD’de partiye silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD’nin California eyaletindeki bir evde düzenlenen partide meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 11.07.2022, 10:08
ABD’de partiye silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD’nin California eyaletindeki bir evde düzenlenen partide meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD’nin California eyaletinde bulunan Downey kentindeki bir evde düzenlenen partide silah sesleri yükseldi. Yerel saatle 00.45 civarında silah sesleri üzerine ihbar alarak olay yerine gelen polis, evde 4’ü erkek toplam 5 yaralı tespit etti. Yaralılardan 3’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastaneye sevk edildi. Polisin “münferit bir olay” olarak nitelendirdiği saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

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