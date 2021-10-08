ABD’de otoyoldaki kazadan polis ve yardım ettiği kadın son anda kurtuldu

ABD’nin Florida eyaletindeki otoyolda meydana gelen kazada, otoyol polisi ve lastiği patladığı için aracından inen kadın son anda kurtuldu.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach County’deki Interstate 95 otoyolunda bir sürücü, lastiği patladığı için kenara çeken araca çarptı. Otoyol polisi ve lastiği patlayan aracın sahibi kadın son anda ölümden döndü. Florida Otoyol Devriyesi tarafından paylaşılan ve araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin ve kadının üstlerine gelen araçtan son anda kaçtıkları görüldü.

Florida Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, aracının lastiği patlayan kadının otoyolu kesiştiği alana çektiği ve polisin de kadına yardımcı olmak için aracın yanına geldiği bildirilirdi. Açıklamada, gri renkli bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kadının aracına çarptığı ifade edilirken, çarpmadan hemen önce fren sesini duyan polis ve kadının kaçarak olası bir ciddi yaralanmadan kıl payı kurtuldukları belirtildi.

Florida Otoyol Devriyesi, kazaya neden olan gri kamyonetin kazadan sonra olay yerinden kaçtığını açıklarken, vatandaşlara her yaşadıkları kaza sonrası yaralanma olup olmadığını kontrol etmek için durmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, kazada polis memurunun yara almadan kurtulduğunu, kadının ise kazayı ufak sıyrıklar atlattığını aktardı.