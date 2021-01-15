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ABD’de otobüs köprüden sarktı: 8 yaralı
ABD’nin New York kentinde bir otobüsün köprüden sarkması sonucu 8 kişi yaralandı.
Asayiş 15.01.2021, 12:29
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ABD’nin New York kentinde bir otobüsün köprüden sarkması sonucu 8 kişi yaralandı.ABD’nin New York kentinde bir otobüsün sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, aracı kontrol etmeye çalışırken otobüsün ön kısmının köprüden sarkarken, arka kısmı ise köprü üzerinde kaldı. Otobüs köprüden sarkması sonucu aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 8 kişi yaralandı. ABD’li yetkili Paul Hopper, yararlıların hastanede tedavi edildiğini söyledi.
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