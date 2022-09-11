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ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 3 yaralı
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarına müdahale eden helikopterin düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.09.2022, 22:57
ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarına müdahale eden helikopterin düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.
ABD’nin California eyaletinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Banning kentindeki Fairview yangınına müdahale etmek için havalanan helikopter, görevini tamamlamasının ardından iniş yaptığı esnada düştü. Yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazaya Riverside County İtfaiyesi tarafından müdahale edildi. Kazada biri pilot, 2 personel yaralandı. Helikopter enkazından kurtarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralılarda orta dereceli yanıklar meydana geldiği öğrenildi.
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