ABD’de okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı

ABD’nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında yoldan çıkan okul servisinin, önce park halindeki 2 araca daha sonra bir eve çarptığı kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı. Park halindeki 2 araca ardından da bir eve çarparak duran serviste çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi yaralandı. Orange ve County İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, serviste 22 kişinin olduğu ve 14 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralılar arasındaki 5 kişinin travma merkezine gönderildiği ve durumu ağır olan 2 yaralından birinin ise beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, okul servisinin New York’un en büyük Hasidik Yahudi topluluğuna bağlı özel bir okula ait olduğu ortaya çıktı.