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ABD’de nefes kesen kurtarma operasyonu
ABD’nin Arizona eyaletindeki Romero Geçidi’nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için helikopterle nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi.
Asayiş 01.09.2022, 18:52
ABD’nin Arizona eyaletindeki Romero Geçidi’nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için helikopterle nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi.
ABD’nin Arizona eyaletinde nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Pima County Şerif Departmanı Arama Kurtarma ve Hava Birimleri, Romero Geçidi’nde mahsur kalan 2 dağcı ve bir köpek için harekete geçti. Nefes kesen kurtarma operasyonunun ardından dağcılar ve köpek kurtarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dağcıların ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Pima County Şerif Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, mahsur kalan köpeğin halat yardımıyla helikoptere çekilerek kurtarıldığı görüldü.
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