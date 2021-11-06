ABD’de müzik festivalinde izdiham: 8 ölü

ABD’nin Houston kentinde düzenlenen müzik festivalinde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Festivalin ikinci ve son günü iptal edildi.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali’nin açılış gecesi, faciaya sahne oldu. Binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’un konserinde izdiham meydana geldi. Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, festivalin düzenlendiği NRG Park’ın dışında düzenlediği basın toplantısında çıkan olaylarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Festival alanından 17 kişinin hastanelere kaldırıldığını aktaran Pena, 11’inin kalp krizi geçirdiğini kaydetti. Pena, yerel saatle 21.00 civarında rapçi Scott’ın konseri için toplanan kalabalığın sahnenin önüne doğru itilmeye başlandığını ifade ederek, "Bu da paniği arttırdı ve yaralanmalara yol açtı" diye konuştu. İnsanların yere düştüğünü söyleyen Pena, kargaşanın 21.38’e kadar arttığını belirtti. Pena, "Çok sayıda yaralanan insan oldu" dedi. İtfaiye şefi, ölüm nedenlerinin tıbbi muayene sonucu kesinlik kazanacağını vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, festival alanının kontrol noktasında izdiham yaşandığı görüldü. Festival sırasında ise sağlık ekiplerinin kalabalıkta fenalaşanlara kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Festivalin ikinci günü iptal oldu

ABD medyası, 50 bin kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 300 kişinin kesik ve morluk gibi yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Festivalin ikinci ve son gününün iptal edildiği duyuruldu.