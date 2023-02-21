ABD’de metal fabrikasında patlama: 1 ölü, 13 yaralı

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir metal fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Oakwood köyünde I. Schumann metal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Oakwood İtfaiye Departmanı Şefi Brian Dirocco, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Dirocco, yaralıların tedavi altına alındığını ve 1 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat’ta kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin, 11’i kimyasal madde taşıyan 50 vagonu raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış, bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verilmişti.