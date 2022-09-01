ABD’de lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Jacksonville kasabasındaki Northside Lisesi’nde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Jacksonville Polis Şefi Mike Yaniero yaptığı açıklamada, Northside Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 öğrenciden 1’inin hayatını kaybettiğini ve 1 öğretmenin ise bıçaklanmadığını ancak yaralandığını aktardı. Polis, yaralı öğrencilerin tedavi için Lejeune Deniz Kuvvetleri Tıp Merkezi Kampı’na götürüldüğünü belirtti.

Yaniero, Northside Lisesi’ndeki saldırının bıçaklama olayı gibi göründüğünü ancak soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Polis, halka yönelik devam eden bir tehdit olmadığını belirtti.

Şüpheli öğrenci gözaltına alındı

Polis, yerel saatle 07.00 civarında bir okul görevlisi tarafından bildirilen saldırıya 20 saniye içinde yanıt verildiğini belirterek, şüpheli bir öğrencinin gözaltına alındığını söyledi. Polis, saldırının okulun içindeki ortak bir alanda gerçekleştiğini ve çok sayıda öğrencinin saldırıya tanık olduğunu ifade ederek, yerel saatle 08.45’ten sonra, öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini belirtti. Olay nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edildiği ve okulda salı gününe kadar eğitime ara verildiği aktarıldı.