ABD’de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

ABD’nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD’nin Missouri eyaletinde 2 genç, donan Creve Coeur Gölü’nün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı. Göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençlerin imdadına ise bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekibi, 300 metre ileride suya düşen gençleri fark ederek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşan ekip, dakikalar içinde gençleri kurtarmayı başardı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

Tatbikatta görevli Steve Rinehart, "Eğitim modundan kurtarma moduna geçtik" dedi.

İtfaiyeci ve sağlık görevlisi David Herman ise, “Çok zamanımız yoktu. Oraya vardığımızda zaten tutunma kabiliyetlerini yitiriyorlardı, hiçbir şeye tutunamıyorlardı" diye konuştu.