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ABD’de küçük uçak düştü: 1 ölü, 2 yaralı
ABD’NIN NEW YORK’TA KÜÇÜK BİR UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE YARALANDI.
Asayiş 05.10.2020, 11:54
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ABD’de New York’ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
ABD’nin New York şehrinin Queens bölgesinde küçük uçak düştü. New York Şehri İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan
açıklamada tek motorlu bir deniz uçağının düştüğü kazada bir ölü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
FDNY’ye göre uçak, denize yaklaşırken iskeleye çarptı. Pilot ve bir yolcunun durumunun kritik olduğu, hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Uçaktaki diğer yolcu ise kazada hayatını kaybetti.
Uçağın düştüğü yer polis tarafından kapatıldı. Kazanın sebebine dair soruşturma başlatıldı.
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