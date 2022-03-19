ABD’de kontrolden çıkan tır setten inerek yola daldı

ABD’nin Louisiana eyaletinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir tır setten aşağı inerek yola daldı.

Tırın yola daldığı sırada yoldan geçen başka bir tır ile otomobil, kazadan saniyelerle kurtuldu. Rayne Polis Departmanından yapılan açıklamada, "Araç, Interstate 10’da doğu istikametinde ilerlerken bilinmeyen nedenle karayolundan çıktı, setten aşağı indi ve anayolu geçti" ifadeleri kullanıldı. Bir yere çarparak duran tırın alev aldığı, sürücünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.