ABD’de kömür yüklü tren raydan çıktı

ABD’nin Nebraska eyaletinde kömür yüklü trenin 31 vagonu raydan çıktı.

ABD’nin Nebraska eyaletinde yer alan Gothenburg şehrinde Union Pacific’e ait kömür yüklü tren raydan çıktı. Yetkililer, trenin 31 vagonun raydan çıktığını belirterek, kazada ölen ya da yaralana olmadığını ifade etti. Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmezken, kazanın yerel halk için tehdit oluşturmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de son 6 ay içinde aynı noktada 3 tren raydan çıktı. Federal Demiryolu İdaresi’ne (FRA) göre, ABD’de her yıl yaklaşık bin adet raydan çıkma olayı yaşanıyor.

Öte yandan Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat’ta kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin, 11’i kimyasal madde taşıyan 50 vagonu raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış, bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verilmişti.