ABD’de kimya fabrikasında korkutan yangın

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir kimya fabrikası alevlere teslim oldu. Fabrikadan yeşil renkli oksitleyici madde salındığına dair uyarı yapıldı.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı LaSalle’de yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, gökyüzünü yoğun duman sardı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, fabrikadan yeşil renkli oksitleyici madde salındığına dair halkı uyarırken, söz konusu maddeye dokunulmaması ve bölgeden uzak durulması istendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre tüm işçiler tahliye edilirken, yaralanan olmadı. LaSalle İtfaiye Şefi Jerry Janick, fabrikada büyük hasar meydana geldiğini, yangının uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını aktardı.

Nakliye bölümünde çıkan yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.