ABD’de kiliseye saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD’nin California eyaletindeki Laguna Woods kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Orange County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4’ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, tüm yaralıların Asyalı olduğu ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının eski bir papaz onuruna verilen resepsiyon sırasında gerçekleştiği ve içeride 30-40 kişinin bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından bir grup tarafından elleri ve ayakları bağlanan 60’lı yaşlarda Asyalı bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.