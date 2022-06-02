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ABD’de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi

ABD’nin Boston kentinin merkezinde kanalizasyonda patlama meydana gelirken, bir rögar kapağından alev yükseldi.

Asayiş 02.06.2022, 16:51
ABD’de kanalizasyon patladı, rögardan alev yükseldi

ABD’nin Boston kentinin merkezinde kanalizasyonda patlama meydana gelirken, bir rögar kapağından alev yükseldi.

ABD’nin Boston kentinin merkezinde patlama paniği yaşandı. Polis, High Street bölgesinden 2 rögar yangını ihbarı geldiğini açıkladı. Olay yerine itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir rögardan alev yükseldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle caddedeki bir dükkanın vitrin camı kırıldı, iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Cadde trafiğe kapatılırken, sürücülerin ve yayaların da bölgeden uzak durmaları istendi.

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