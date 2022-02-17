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ABD’de kamyonetten fırlayan lastik polis aracının ön camına çarptı
ABD’de kamyonetten fırlayan lastik, polis aracının ön camına hızla çarparak paramparça etti.
Asayiş 17.02.2022, 17:17
ABD’de kamyonetten fırlayan lastik, polis aracının ön camına hızla çarparak paramparça etti.
Pensilvanya eyaletinde bulunan Spring Township kasabasındaki Zion Yolu’nun orta şeridinde bir kamyonetten fırlayan lastik, park halindeki polis aracının ön camına çarptı. Polis Departmanı tarafından paylaşılan araç kamerasına ait görüntülerde, hızla çarpan lastik sonrasında araç camının paramparça olduğu görüldü. Polislerin lastiğin araca doğru geldiği esnada özellikle gözlerini korumaya çalıştığını belirten departman, araçta bulunan 2 polisin ve kamyon sürücüsünün yaralanmadığını açıkladı.