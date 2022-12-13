ABD’de İslamofobik saldırı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda Müslüman öğrencilere namaz kıldıkları sırada "büyü yapıyorsunuz" diyerek saldıran öğretmen işten atıldı.

ABD’nin Florida eyaletinin Broward County bölgesindeki Franklin Academy adlı bir okulda eğitim alan Müslüman öğrenciler İslam karşıtı saldırıya uğradı. Okulda 3 öğrencinin namaz kıldığı sırada yanlarına gelen öğretmen, "büyü yapıyorsunuz" diyerek öğrencilerin ellerine bastı. Yayınlanan görüntülerde, öğretmenin "Burası benim odam. Hepiniz bu büyüyü yapıyorsunuz. Ben İsa’ya inanıyorum dolayısıyla burayı rahatsız edeceğim" dediği duyuluyor.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntü hakkında bilgileri olduğu ve okul içinde hiçbir şekilde ayrımcılık ve nefrete izin verilmediği belirtilerek, öğretmenin işten çıkarıldığı duyuruldu.

Görüntü, kısa sürede sosyal medyada viral olmasının ardından şimdiye dek yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi.