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ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 13 yaşındaki 1 çocuk yaralandı. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Asayiş 30.09.2021, 19:38
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 13 yaşındaki 1 çocuk yaralandı. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentindeki Cumming İlköğretim Okulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 yaşındaki 1 çocuk ağır şekilde yaralanırken, çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının ardından okul kilit altına alınırken, okula çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yetkililer, saldırıda başka bir yaralanma bildirmezken, çocukların okuldan tahliye edildiği ve ebeveynlerin çocuklarını Lemoyne-Owen Koleji yakınlarındaki Metropolitan Kilisesi’nden alabileceklerini açıkladı.

Şüphelinin erkek olduğunu belirten polis, saldırganın gözaltına alındığını aktardı.

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