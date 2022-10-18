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İzmir’de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı
ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.
ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.
Asayiş 18.10.2022, 17:40
ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.