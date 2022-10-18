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ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.

ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.

Asayiş 18.10.2022, 17:40
ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.

ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye’de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.

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