ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltında

ABD’nin Colorado eyaletinde gece kulübüne saldırı düzenleyen 22 yaşındaki Anderson Lee Aldrich adlı şüpheli gözaltına alındı.

ABD’nin Colorado eyaletinde Colorado Springs’teki Club Q adlı gece kulübünde 5 kişi hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin gözaltında alındığı bildirildi. Polis, zanlının 22 yaşındaki Anderson Lee Aldrich’i olduğu ifade ederek, Aldrich’in yaralı olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını aktardı. Geze kulübünde bulunan 2 kişinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini belirten polis, söz konusu 2 kişiyi “kahraman” olarak nitelendirdi. Olay yerinde iki adet ateşli silah bulunduğunu ifade eden polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Saldırı nedeni hakkında detay vermeyen polis, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

Polis Şefi Adrian Vasquez düzenlediği basın toplantısında, "İlk kanıtlar ve ifadeler, şüphelinin Club Q’ya girdiğini ve içerideki insanlara ateş etmeye başladığını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, "Şüpheli kulübün içindeyken, kulüp içindeki en az iki kahraman zanlıyla karşı karşıya geldi ve kavga etti. Zanlının başkalarını öldürmeye ve başkalarına zarar vermeye devam etmesini engelledi. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

Öte yandan ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Orlando’daki Pulse adlı gece kulübüne 2016’da düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.